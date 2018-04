Eerste 360 photobooth van Europa staat in Breda

BREDA – De eerste 360 photobooth van Europa staat vandaag en morgen op het station in Breda. Mensen kunnen hierin gratis een 360 graden foto op verschillende plekken in Breda laten maken. De reden voor City Marketing Breda om zo groot uit te pakken: De beste binnenstad van Nederland én een internationale treinverbinding.

“Op deze manier heten we bezoekers en bewoners de komende twee dagen welkom in Breda”, vertelt Merel Gorter campagne-manager van Citymarketing Breda. “Mensen kunnen hier gratis een 360 graden foto van zichzelf laten maken op de top van de Grote Kerk, in de haven, in de Koepel gevangenis of op de middenstip van het NAC-stadion. Allemaal unieke plekken in Breda“, vertelt Gorter.

Groepen

“Groepen kunnen met maximaal acht personen tegelijk op de foto. De foto wordt vervolgens per mail verstuurd”, aldus Gorter. “We hopen dat er veel mensen gebruik van gaan maken dit weekend.”

Inmiddels staat er een rij om een foto te laten maken. Een wielergroep gaat met fiets en al op de foto en Steffie Kouters neemt zelfs haar hond mee het hokje in. “Dit is hartstikke leuk. Mooi ook om te zien dat de stad Breda zo leeft”, zegt ze.

Eerste in Europa

Extra bijzonder aan de actie is dat het de eerste 360 photobooth in Europa is. “Het is dan ook de bedoeling dat we hier verder mee gaan rond toeren om Breda nog meer te promoten. Zo staat de photobooth bij de Champions Trophy, op het station van Antwerpen en waarschijnlijk ook op Brussel Airport”, aldus Gorter.

Quote Als Bredanaars mogen we best wat trotser zijn op onze stad Cor van Strijen

Dat de actie aanslaat blijkt wel uit de reacties van de eerste mensen die het uitproberen. Cor en Gerda van Strijen gingen met NAC-sjaal en bal op de foto. “Wij wonen zelf in de beste binnenstad van Nederland, we vinden het mooi dat onze stad zich op zo’n manier promoot”, vertellen ze. “Als Bredanaars mogen we best wat trotser zijn op onze stad, ga maar eens na wat we allemaal voor moois in onze stad hebben. Deze actie maakt mensen daar misschien bewuster van.”

