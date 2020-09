Eerst online, daarna fysieke introductie van 2.000 nieuwe studenten in Breda

,,Anderhalve week geleden liet de Veiligheidsregio weten dat we daadwerkelijk studenten op de campus konden ontvangen", zegt Johan Oudijk van de organisatie. ,,Daar waren we heel blij mee."

Maar de fysieke activiteiten tijdens de introductieweken brengen heel wat beperkingen met zich mee. Studenten mogen enkel in kleine groepen samenkomen, alcohol is uit den boze en de activiteiten mogen tot maximaal 22.00 uur duren.

Vaste looproutes

Het is na twaalven in de middag en de eerste informatieve activiteiten in de klaslokalen zijn achter de rug. Dat betekent dat het tijd is voor de sociale buitenactiviteiten. Een levensgroot beerpong-spel staat klaar, er is een buitendisco en een dance-workshop moeten daar verandering in brengen.