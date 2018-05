Eerst een wapenstok in je nek en daarna een preek

Hardleerse sigaretten­dief vliegt vijf jaar cel in

6:52 De 41-jarige Roemeen Niculai B. heeft een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar gekregen voor zijn aandeel in een reeks brutale snelkraken in de grensstreek, waarbij vooral sigaretten en tabak werden buitgemaakt. B. liep per toeval tegen de lamp na een inbraak in Nederland.