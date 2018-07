Eerst een sekspop, nu een seksrobot uit Breda

Kan een seksrobot nee zeggen als ze geen zin heeft?

Van der Voort: “Eh, waarschijnlijk wel. Het ligt er helemaal aan hoe je de robot programmeert. Misschien dat je op termijn een programma’tje op een sticky erbij koopt als je een bitchy type wilt. Of juist een lief type dat drie keer per dag vraagt hoe het met je gaat.”

Realistischer

Van der Voort is eigenaar van Mytenga, een bedrijf dat sekspoppen verkoopt. Voor ongeveer 2.000 euro koop je een exemplaar. Ze heten Sex Doll Stephanie, Miami of Sex Doll Kitty en ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Voorkeur voor een huidskleur, blond of juist zwart krullend haar? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Met het op de Nederlandse markt brengen van een seksrobot - een primeur zegt hij zelf - gaat Van der Voort een stapje verder. Het is de next level in intieme, seksuele relaties, aldus Van der Voort. “Het verschil met de sekspop is dat het een stuk realistischer wordt. Je hebt meer interactie. Mond en ogen van de robot kunnen nu al bewegen. Als dat wordt uitgebreid naar meer lichaamsdelen wordt het steeds interessanter voor veel mensen.”

En praten, dat kan ze ook, zij het nog mondjesmaat.

Een prototype van de seksrobot heeft Van der Voort inmiddels in zijn showroom. “Maar die spreekt alleen Chinees. We willen over een maand of twee Engelstalige robots gaan verkopen. Uiteindelijk zullen ze ook Nederlands kunnen praten, maar dat heeft met programmering van de robots te maken.”

Voor welke doelgroep brengt u de robot op de markt?

“Heel verschillend. En dat geldt trouwens ook voor de sekspoppen. We krijgen veel aanvragen van ouderen en gehandicapten. Mensen die eenzaam zijn, of hun vrouw hebben verloren. Soms horen we hier schrijnende verhalen. Maar er zijn ook mensen die genoeg geld hebben en denken: ik neem er een pop bij, gewoon voor de leuk, als speeltje.”

Volledig scherm © Mytenga

Het heeft iets triests: seks met een pop of robot.

“Iedereen mag daar een mening over hebben. Moeten men lekker zelf weten.”

Groeien mannen en vrouwen hierdoor niet juist uit elkaar. Wordt de relatie met een robot niet belangrijker dan de relatie met een 'echt' persoon?

“Daar ben ik niet zo bang voor, zal wel meevallen. Dat geldt misschien voor een enkeling. Voor veel mensen die moeite hebben op de relatiemarkt of wiens relatie seksueel in het slop is geraakt, kan een pop of robot juist een uitkomst zijn.”

Kun je met een robot een vriendschap aangaan of er liefde voor voelen?

“Dat denk ik wel. Ik heb weleens naast iemand gewoond die elke week zijn auto stond te poetsen. Had ie echt liefde voor, meer dan voor zijn vrouw. Dus waarom zou je niet gevoelens voor een robot kunnen hebben? Ik denk dat je op termijn echt een gesprek kan voeren. Kijk naar de robottechnologie van Apple en Google. Laatst zag ik beelden van een robot die die de kapster belde voor een afspraak. Die kapster had niet in de gaten dat ze een robot aan de lijn had."



Hoeveel gaat een seksrobot kosten?

“Rond de 4.000 à 5.000 euro. Een jaar of tien geleden kostte sekspop nog 10.000 euro. Wij verkopen die nu voor rond de 2.000 euro. De prijzen gaan steeds verder naar beneden. Zal straks ook voor de robots gelden.”