Eerst een jointje, honderd push-ups en een gebakken eitje, daarna trommelt Richie een al vrolijkheid de stad in

Zijn buitenland­se krachten dé oplossing voor het personeels­te­kort in Brabant? ‘Huisves­ting wordt groot probleem’

BREDA - Keukenhulpen, bouwvakkers, directiesecretaresses of beveiligingsmensen. In Nederland worden ze volop gezocht, maar de oplossing ligt volgens het UWV over de grens. ,,Er valt voor werkgevers nog heel veel te halen in Europa.”