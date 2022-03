Eerherstel in Baarle-Nassau voor CDA en VPB

Jannes Kusters, de jonge mede-lijsttrekker van Fractie Ulicoten berustte in de uitslag. ,,Onze verwachting was dat we stabiel zouden blijven. Dat is uitgekomen.”



Als pluspunt gaf hij aan dat hij hij veel generatiegenoten over de streep getrokken had.



De opkomst in Baarle-Nassau was wel een tegenvaller. Tegenover de 56 procent van 2018 stond nu slechts 51,43 procent. Alleen in het kleine Castelré was de opkomst hoog, daar ging 74,34 procent van de gerechtigden naar de stembus.