'Eerder geluidsschermen langs het spoor bij Breda dankzij zonnepanelen'

Stille revolutie in oude loodsen in Bredase Belcrum

7:00 BREDA Voor wie op dit moment een rondje door de Belcrum in Breda fietst, lijkt het misschien nog een beetje abstract. Maar daar, in en achter de loodsen en oude gebouwen in het vierkant Belcrumweg, Speelhuislaan, Minister Kanstraat en Industriekade, zit straks, als het een beetje meezit, het kloppend hart van de jonge, hippe, urban cultuur. Sterker: de eerste stappen zijn al lang gezet. En zijn deze vrijdag, tijdens de Cultuurnacht te zien.