Eerbetoon aan overleden NAC-fan Ronald (34) bij Vak G in Breda: ‘Een supporter van NAC blijf je voor altijd’

Verzet tegen hoogbouw stelt Breda voor dilemma: ‘Er ligt een enorme bouwopgave’

28 mei BREDA - Het verzet tegen hoogbouw in Breda, zoals recent vanuit de wijk Heusdenhout, stelt de stad voor een dilemma. Er ligt een enorme bouwopgave, maar aan de andere zijn er ook de wensen van de bevolking. De afweging is lastig, stellen de wethouders Paul de Beer (D66, ruimtelijke ordening ) en Daan Quaars (VVD, bouwen en wonen) in een raadsbrief over de ‘bouwversnelling’.