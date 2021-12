Eerbetoon aan Max Verstappen in Breda: ‘Heel indrukwekkend om in het echt te zien’

Onderdak voor maximaal 130 statushou­ders in Krabbebos­sen in Rijsbergen

RIJSBERGEN - De voormalige jeugdzorginstelling Krabbebossen in Rijsbergen is in beeld voor de huisvesting van maximaal 130 statushouders. Dat meldt burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert.

