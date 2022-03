Eerbetoon aan Maarten Koreman in galerie Ecker

Voedsel­bank Breda ziet lichte stijging aantal deelnemers: zondag actie met horeca

BREDA - De Voedselbank Breda ziet het aantal deelnemers de laatste tijd iets groeien. Was het eerst de coronacrisis, nu slaan de energiearmoede en inflatie toe. ,,Het is niet zo dat de alarmbellen af gaan, maar we zien wel iets gebeuren. Mensen die eerst niet in de regeling vallen, vallen er nu net wel in”, reageert pr-man Ad van Aalst van de bank.

19 maart