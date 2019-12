Eerbetoon aan Jules Deelder in Mezz Breda

update Gewonde man in Breda gevonden, zo toegeta­keld dat hij er nog altijd niks over kan vertellen

13:14 BREDA - Een 26-jarige man uit Breda is maandagnacht om 03.55 uur gewond gevonden in de Schoolstraat. De man was zo gewond in zijn gezicht dat hij niets kon vertellen. Hij is daarom snel door hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Daar verblijft hij nog steeds. De man is niet levensbedreigend gewond en bij kennis, maar kan nog altijd niet praten door de verwondingen.