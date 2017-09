Eenzame Daan Sweers (79) uit Ulvenhout heeft een wandelmaat

ULVENHOUT - Ulvenhouter Daan Sweers (79) heeft na de uitzending van maandagavond van de EO over eenzame mensen direct respons gekregen uit de buurt. Dinsdagmiddag klopte Pieter-Jan van Schendel (62) aan: ,,Ik woon hier vlak om de hoek. Ik zag de uitzending en dacht meteen: 'Dit is toch te gek voor woorden'.''

Meneer Sweers heeft in het land harten gebroken. Indringend vertelde hij in het eerste portret van een vijfluik over eenzaamheid, die de EO de komende weken uitzendt, over het overlijden van zijn vrouw, veertien jaar geleden. Over zijn leven dat leeg en eenzaam is. Geen visite meer. Een puzzeltje doen en tv kijken in de stoel waar zijn vrouw altijd in zat.

Geen kinderen, wel twee zussen in Den Haag, maar die ziet hij nooit. Drie jaar geleden kreeg hij een pacemaker, twee jaar terug werd hij getroffen door een hartinfarct met dubbele longontsteking. Sindsdien loopt hij met een alarmknop en is hij kortademig. En kwetsbaar. Toen hij op een vrijdagavond in zijn slaapkamer op de grond viel, lag hij daar tot maandagochtend moederziel alleen. ,,Het leven is niet meer leuk'', vertelde hij in de uitzending.

Vriendelijk

Als we dinsdagmiddag bij meneer Sweers aanbellen met een bloemetje is hij totaal verrast. ,,Kom binnen'', stamelt hij vriendelijk. Binnen zit Pieter-Jan van Schendel die een paar huizen verderop woont. Hij wandelt met regelmaat met de hond naar het Markdal, passeert dan de woning van Daan Sweers maar heeft nooit geweten dat hij zo eenzaam was. ,,Ik dacht dat het hier wel vol zou zitten, zo na de uitzending. Dat niemand even binnenstapt'', verbaast hij zich over toch wel het gebrek aan medeleven.

Vaasje

Meneer Sweers ('Zeg maar Daan') is blij met het bezoek. Hij moet er bijna even van op adem komen. Het bloemetje gaat een vaasje in. Grappend: ,,Maar ik hoef geen bekende Nederlander te worden hoor.'' Dan vertelt hij over vroeger, over zijn werk bij Philips, hoe hij van Geldrop verhuisde naar Hoge Vucht in Breda, in Ulvenhout een lapje grond kocht. ,,Was het eind jaren zestig?''

Hoe hij als vroege vogel steevast om vijf uur opstaat, om acht uur een boodschapje doet: ,,Ik loop door de straten, langs de huizen. Maar naar het Markdal durf ik niet meer. Ik ben al een paar keer in mekaar gezakt.''

Vitrage toe

Op zondag gaat hij naar de kerk, en om de twee weken komt de schoonmaakster. Een korte groet op straat, daar blijft het dan bij. Binnenshuis, daar speelt het leven zich veelal af. Pieter-Jan: ,,Zou je het leuk vinden Daan als ik je meeneem voor een wandelingetje, naar het Markdal? Ik ben geen arts natuurlijk, maar dan ben ik wel bij je.'' Daan glimlacht bescheiden, dat aanbod slaat hij niet af. Pieter-Jan, niet zo lang geleden afgezwaaid bij Shell: ,,Hoe laat zullen we dat dan doen? Niet om zes uur in de ochtend hoor'', lacht hij. ,,Dat is wel heel vroeg.''

Telefoonnummers worden uitgewisseld. ,,Een keer naar Den Haag rijden kan ook als je dat wilt.'' Pieter-Jan ziet er een kleine moeite in. ,,Mijn vrouw werkt met ouderen, we kunnen iets betekenen voor elkaar.'' Eenzaamheid, isolement. Vaak weten de buren het niet, soms willen ze het niet weten. Bij woonzorgcentrum De Donk in Ulvenhout hebben ze een ontmoetingsplein en is er dagbesteding.

Onhaalbaar

Voor Daan een drempel: ,,Ik hou er allemaal niet zo van. Ik zorg voor mezelf, zo lang ik het kan.'' Een uitstapje met de Zonnebloem was niet zo'n succes. ,,Jaren geleden, met een groep oudere dames. Ik had er geen praat mee.''



Pieter-Jan: ,,Een traplift zou eigenlijk wel goed zijn.'' Maar met 15 procent hulp geïndiceerd zal dat waarschijnlijk onhaalbaar zijn. Dan gaan Pieter-Jan (met labrador) en Daan op pad, voor een eerste rondje. De mist trekt op en de zon komt tevoorschijn. Daan geniet ervan.

De EO zendt de serie uit in het kader van de landelijke 'Week tegen Eenzaamheid'. Via de website www.wiekentmijnog.nl kunnen de geportretteerden in contact komen met andere mensen. Dinsdagavond om 22.45 uur is de tweede aflevering.

Volledig scherm Pieter-Jan van Schendel neemt Daan Sweers (79) mee op pad naar het Markdal. © Palko Peeters