Een zitfeestje met koptelefoon op: ‘Ik ben vaker schoolmeester of politieagent dan gastheer’

BREDA - NAC-supporters lopen na de eerste seizoenszege van hun club euforisch voorbij. De straten in het uitgaanscentrum van Breda zijn goed gevuld op zaterdagavond. Alles lijkt weer even normaal. Dat dit niet zo is, zie je wanneer je binnenloopt bij de zittende silent disco van Café Barbier.

,,Heb je gereserveerd?", is het eerste wat manager Nick IJzermans aan je vraagt. Door alle coronaregels is zijn rol veranderd. ,,Ik voel me vaker schoolmeester of politieagent in plaats van gastheer.”

Zo'n 70 tot 80 bezoekers genieten van hun avond. Zittend, dat wel. En met een koptelefoon op. IJzermans: ,,In deze tijd is een koptelefoon echt een gimmick. Je hebt iets om handen, iets om over te praten.”

Over de sfeer heeft hij niets te klagen. ,,Die is goed, al blijft het wennen met al die regels. De gasten kunnen niet lekker hun ding doen en even door de zaak lopen of dansen.”

Grijs gebied

Over het algemeen houdt iedereen zich netjes aan de regels en de anderhalve meter afstand.

Af en toe loopt iemand heen en weer om buiten te gaan roken, maar daar blijft dan ook wel bij. ,,Tot op zekere hoogte kun je controle houden over die afstand. Er is een grijs gebied, maar we doen er alles aan om de meubels zo te positioneren en de gasten te waarschuwen, zodat ze zich aan de regels houden."

Quote Ik dans graag en met een drankje op is het moeilijk om stil te blijven zitten. Dan heb je meer zin om te bewegen en er op uit te gaan Linde Philippi

Voor het café is een terras geplaatst waar zo'n twintig jongeren kunnen zitten. Binnen hoor je een hoop gezang, geneurie en gepraat, maar je hoort geen muziek. Een vreemde gewaarwording. Linde Philippi vindt de silent disco een goed alternatief om toch op afstand van elkaar te kunnen feesten. Het is zelfs zo dat ze het 'oude uitgaan' niet eens meer mist. ,,Je houdt afstand met andere mensen, maar het brengt je dichter bij je vrienden."

Onhandig

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan zittend feestvieren. ,,Ik dans graag en met een drankje op is het moeilijk om stil te blijven zitten. Dan heb je meer zin om te bewegen en er op uit te gaan.”

Ook Charonne Bonné (22) vindt het lastig om stil te blijven zitten. ,,Maar je wordt echt terug naar je plek gestuurd als je even opstaat en wilt dansen."

Plek verzekerd

Ze heeft het zichtbaar naar haar zin. ,,Een koptelefoon op is een beetje onhandig, maar je kunt kiezen uit verschillende muziekkanalen en dat is dan wel weer prettig."

Quote Je kan ook op goed geluk naar binnen proberen te gaan, maar ik vond het wel fijn om van een plek verzekerd te zijn

Charonne heeft vooraf gereserveerd. ,,Je kan ook op goed geluk naar binnen proberen te gaan, maar ik vond het wel fijn om van een plek verzekerd te zijn. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent."

Fervent stapper

Paul Bliek (23) is een fervent stapper en komt graag in de Barbier. ,,Normaal ga je flink lopen feesten. Losgaan en straalbezopen worden met z'n allen. Nu ga je wel een drankje doen, maar is het door al die regels anders. Feesten met koptelefoons zijn leuk, want je hebt dan meer rust binnen, zodat je ook af en toe met je vrienden kunt praten."