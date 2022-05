Een zingend en swingend lesje jazz in een uitgelaten Chassé Theater

Debuut Bredase bokser Camiel Mies duurt nog geen ronde: hij slaat tegenstan­der meteen knock-out

Een bomvolle boksavond bij Bredase Ring werd zaterdagavond afgesloten met een topaffiche: Camiel Mies uit Breda nam het in zijn eerde gevecht in de B-klasse tot 75 kg op tegen Abdel Sakr van Boxingclub Leiden. Hij mocht bij zijn debuut meteen ook zijn eerste zege bijschrijven in die klasse. Het gevecht zou nog geen volle ronde duren.

