Een zee van duizenden rode tulpen in het Bredase Valkenberg

Ambitie steeds terugkeren­de discussie in hockeystad Breda

29 november Qua 'hockeydichtheid' is Breda de grootste stad van het land. Qua niveau speelt het slechts op het derde plan. De bestuurders van Push, Breda en Zwart-Wit over ambities en steeds terugkerende discussie over de bundeling der krachten. 'We kunnen ook trots zijn op onze clubkinderen.'