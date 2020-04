Een zakdoek, wat moet je daar nog mee?

Komst Mooie Boules naar Breda ‘hoogst onzeker’

18:44 BREDA - De kans is groot dat de vestiging van een grote jeu de boules-foodhall bij het station in Breda niet door gaat. Mooie Boules, zoals het bedrijf heet, sloot eind vorig jaar een overeenkomst met NS Vastgoed over de huur van een ruimte van 820 vierkante meter in het stationscomplex. Maar Mooie Boules wil nu van het contract af.