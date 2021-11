Een wetmatigheid in de natuur: dood doet leven

BoswachterscolumnDe kop van deze column lijkt af te steven op een negatief verhaal, maar het tegendeel is waar. De titel slaat terug op een project van ARK natuurontwikkeling die in samenwerking met heel veel organisaties in Brabant aaseters kansen wil bieden.

Bekende aaseters zijn de buizerd, vos, wolf, rat, kraai, kauw en ook de zeearend doet hieraan mee. Daarnaast hoort de raaf daar ook bij.

En gelukkig gaat het met de laatste steeds beter, want na herintroductie neemt het aantal raven toe. Via wildcamera’s bij kadavers werd de raaf gezien in Brabant in drie verschillende natuurgebieden: het Markiezaat, het Leenderbos en de Valkenhorst.

Raven

De raaf is terug van weggeweest. Deze prachtige vogel kan je in allerlei soort van biotopen tegenkomen, namelijk in bossen, maar ook in extensieve landbouwgebieden. Raven, en dat zal iedereen verbazen, horen net als kraaien bij de zangvogels.

Quote Raven, en dat zal iedereen verbazen, horen net als kraaien bij de zangvogels

Op het menu van deze zwarte krachtpatsers staan naast kadavers, insecten en andere dieren zelfs konijn. Daarnaast zijn ook zaden en vruchten een mooie afwisseling.

Als je ooit in de gelegenheid bent geweest zo’n raaf in de vlucht te volgen, dan kan je zien dat het vliegende wonderen zijn. Al helemaal als je een baltsvlucht kunt waarnemen, want dan zijn ze in staat zich bijna helemaal om te draaien.

Doodgereden

Het project ‘Dood doet leven’ streeft ernaar om doodgereden wilde dieren terug te leggen in de natuur. Het liefst natuurlijk in de omgeving van waar het doodgereden dier gevonden is.

Aaseters kunnen dan hun gang gaan, maar niet alleen zij profiteren daarvan. Aangezien zo’n dood dier uit allerlei bouwstoffen en mineralen bestaat, gaan daar ook andere dieren, maar ook planten van profiteren. Denk maar eens aan slakken, aaskevers en zelfs wespen. Alleen de moderne mens moet er nog aan wennen en daar draagt dit project een mooie steen aan bij.