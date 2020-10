Een watertaxi in de singels van Breda? Het zou d'r best eens van kunnen komen

,,Wie heeft er zin om op een terras te zitten in de dampende uitlaatgassen van auto’s die in de rij staan voor een parkeergarage?’’ Raadslid Smans hoeft niet lang na te denken over een antwoord: niemand. Daarom lanceert hij zijn plan voor openbaar vervoer over water: ‘OVerWater’. Daarmee kan een deel van de verkeersdruk in het centrum worden weggenomen. Net als in Venetië met zijn gondels. Of Rotterdam, met zijn watertaxi’s.

Het idee van Smans komt niet uit de lucht vallen, Hij wil een bijdrage leveren aan het debat over de Mobiliteitsvisie die dit jaar is gepresenteerd. Daarin wordt ook gesproken over een ‘mobiliteitshub’ bij het viaduct van de noordelijke rondweg over de Mark. Dat ‘transferium 2.0’ is volgens Sman een ‘mooie kans’ om het vervoer over water een duw in de goede richting te geven. Het moet niet beperkt blijven tot een lolletje voor toeristen. ,,Het is de ontbrekende schakel in ons vervoerssysteem. In tien minuten van de Haagse Beemden naar het centrum. Of in vijf minuten vanaf het transferium’’, aldus Smans.