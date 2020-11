Een vreemde vogel in het Mastbos: ‘Laat jij de raaf even uit?’

BREDA - Je komt hem regelmatig tegen in het Mastbos en het is met recht een vreemde vogel. Want zo vaak zie je niet iemand met een raaf op zijn hand rondlopen. Voor Peter van Gurp is het de gewoonste zaak van de wereld.

Ragnar is zijn vaste metgezel, een uit de kluiten gewassen vogel van dik anderhalve kilo, en de tamme raaf van 3,5 jaar is eraan gewend om door zijn baas te worden uitgelaten. Aanspraak genoeg, want bijna iedereen - jong en oud - vraagt Van Gurp naar het beest. ‘Is het een kraai?’ ‘Is dat een kauw?’ Dat zijn de meest gestelde vragen. ,,Niet zo vreemd, want de raaf is hier lang weggeweest. Uitgeroeid eigenlijk”, zegt de Heuvelbewoner. ,,Intussen zijn er weer iets van driehonderd koppels in het wild, ook rond Breda.”

Gefascineerd

Van Gurp (65) is van jongs af aan door de raaf gefascineerd: ,,Ragnar is mijn vijfde. Mijn eerste raven waren Ragnars opa en oma. Zijn ouders heb ik nog. Het zijn fascinerende dieren, hun intelligentie is te vergelijken met die van mensapen. Je kunt ze ook leren praten, maar daar ben ik niet mee bezig. Ze kunnen zeker 50 jaar oud worden.” Intussen nemen tientallen wandelaars even een kijkje bij het imposante dier. De enorme bek valt op, en het diepzwarte verendek met blauwe gloed. De echte durfallen geven Ragnar een nootje, maar de meesten blijven op gepaste afstand. ,,Hij is ook niet om te aaien”, bevestigt Van Gurp. ,,Van mij accepteert hij het, hij zoekt zelfs vaak contact. Dol op spelletjes, zoals voetballen met zijn snavel. Maar heeft hij geen zin, dan haalt hij wel uit.”

En verrek, als Van Gurp iets te lang met een meisje praat, begint Ragnar ongeduldig in zijn jas te pikken. ,,Dan wil hij weer aandacht. Ik voel ook echt een band met hem. Als ik thuiskom, wil hij aangehaald worden. Maar het zijn geen dieren om in huis te houden, daar slopen ze alles. Ik heb ze in grote volières in de tuin, van drie meter hoog. Een raaf moet de ruimte hebben.” Ragnar hoort volgens zijn baas tot de zangvogels, al jaagt hij op dieren als muizen en kleine konijnen. ,,Die laat ik door een speciaal bedrijf thuis bezorgen.”