Een vlindertuin en andere groene ideeën voor het Bredase stadskantoor

Eis: 38 maanden cel voor Bredanaar die in Zevenber­gen marinier stak met mes dat hij ‘toevallig’ vast had

18:46 BREDA - Bij sommige mensen verandert alles wat ze toevallig in handen krijgen in goud. Bij Martin S. uit Breda blijkt het te veranderen in ellende. Tegen hem is woensdag bij de rechtbank in Breda 38 maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk.