,,Een verschil maken? Iedereen kan het!”

Patrick Anthonissen is de oprichter van Young Impact. Vanaf dinsdag 15 mei plaatsen we om de week een interview op de Goed Nieuws-pagina van BN DeStem met een jongere uit West-Brabant die zich via Young Impact inzet op maatschappelijk vlak.

Naam: Patrick Anthonissen

Woonplaats: Breda, geboren in Roosendaal

Leeftijd: 41

Actie: Oprichter NLvoorelkaar en Young Impact

Vertel: wat is Young Impact, wat is een challenge en wat is ‘de Celebration’?

,,Iedereen kan invloed uitoefenen, impact maken, op de wereld. Wat je wilt doen, bepaal je zelf. Via onze website youngimpact.nl kun je jouw challenge – uitdaging/actie – registreren en delen met anderen. Behalve dat je hiermee de wereld een beetje mooier maakt, krijg je in ruil voor jouw bijdrage een uitnodiging voor de Young Impact Celebration. Die is dit jaar voor de tweede keer. In Ahoy Rotterdam dit keer, met optredens van onder andere Ronny Flex, Kris Kross Amsterdam en Johnny de Mol is gastspreker. Bij dit evenement worden ook de Young Impact Awards uitgereikt. De awards gaan naar jongeren die tijd en energie steken in het helpen van anderen en het verbeteren van de wereld. Kortom: jongeren die het verschil maken. Young Impact is een initiatief van NLvoorelkaar, Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) en Nationale Jeugdraad (NJR).”

Quote Tijdens de crisis ging ik me steeds meer afvragen: waar word ik gelukkig van? Patrick Anthonissen Wie vallen binnen de doelgroep van Young Impact?

,,Onze focus is gericht op jongeren tussen de 13 en 19 jaar. We bereiken hen via ons scholenprogram-ma voor middelbare scholen, mbo- en hbo-opleidingen en het praktijkonderwijs. Maar bijvoorbeeld ook door samen te werken met Albert Heijn, waarvoor we een apart programma hebben. Daarnaast draaien wij het Young Impact-programma bij jeugdhulpinstellingen, jeugdhonken en jongerenplatforms. We zijn actief op plekken dus waar veel jongeren komen.”

En vervolgens gaan jongeren lukraak aan de slag?

,,We helpen hen bij de vragen ‘Waar ligt mijn talent?’ en ‘Wat zou ik willen veranderen aan de wereld om mij heen?’ De antwoorden op die twee vragen proberen we samen te brengen tot een challenge. De workshops op scholen worden altijd gegeven door leeftijdsgenoten. Je kunt ook op eigen initiatief een actie aanmaken via onze website en zo een kaartje krijgen voor de Celebration.”

Aan welke voorwaarde moet een challenge voldoen?

,,Dat laten we vrij. Dat kan klein en dichtbij zijn, zoals het opruimen van zwerfafval in je straat of groter, zoals het opzetten van een voedselbank voor kinderen. Het kan individueel of als groep. Iedereen kiest zijn of haar eigen manier om impact te maken.”

Waar komt het idee eigenlijk vandaan?

,,Het idee is geïnspireerd op WE-day, een initiatief uit Canada dat al ruim twee miljoen jongeren wereldwijd heeft uitgedaagd zich in te zetten voor een socialere en meer leefbare wereld.”

Was je in je jonge jaren zelf ook zo’n wereldverbeteraar?

,,Nee, helemaal niet. Dat kwam pas rond mijn 35ste . Ik was altijd druk met school, sport, en later met stappen, vrienden en vriendinnen. Na mijn studie stortte ik me op mijn carrière, op geld verdienen. Pas tijdens de crisis ging ik me steeds meer afvragen: waar word ik gelukkig van? Uiteindelijk ben ik het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar begonnen, waar onder ander ook BredavoorElkaar, RoosendaalvoorElkaar en Oosterhoutvoorelkaar onder vallen. Toen ik iets zag over We-day, dacht ik: hoe gaaf is dat! In 2016 zijn we begonnen met een pilot en sinds 2017 is Young Impact echt actief.”