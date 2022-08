Een verkenning van de Vuelta-etappe in West-Brabant: klimmen, wind én Bredase historie

De kasseien blinken in de zon. De warmte kruipt ’s ochtends al omhoog tegen de muren van het Kasteel van Breda. Een fontein sproeit verkoelend water de lucht in. Op deze broeierige zomerdag is het verleidelijk om mijn hoofd onder te dompelen in dit frisse watergeweld. Maar daarvoor is geen tijd. Een uitdaging lonkt: het fietsen van de derde etappe van de Vuelta. Volgens de organisatie 193,2 km.