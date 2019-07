Een vergunning voor de partyboot in Breda. Dat kan toch wel worden gefikst?

Drama voor DJ Jantje: Fa­cebook-dj uit Zundert moet stoppen met zijn li­vestreams

19 juli ZUNDERT - De Zundertse DJ Jantje (Jan Roovers) zit in zak en as. Donderdagavond liet hij via een een video aan zijn fans weten dat hij voorlopig geen livestream draaisessies houdt. ,,Na anderhalf jaar is er een einde gekomen aan 1,5 jaar DJ Jantje live op Facebook.”