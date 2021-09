Een veilig evenement staat of valt met controle: ‘Als iedereen zich maar bewust is van de verantwoordelijkheid’

Een leegstaand pand onteigenen in Breda, zo makkelijk is dat nog niet

19 september BREDA - In het uiterste geval moeten leegstaande panden die leiden tot overlast en verloedering worden onteigend. Lijkt makkelijk, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan zo’n ingreep. ,,In Nederland hebben we het eigendomsrecht hoog in het vaandel staan.’’