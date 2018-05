Een van de grootste drugszaken van afgelopen tien jaar voor de rechter in Breda

Leerlingen Nassau winnen debatwed­strijd

27 mei Na een tweede plaats vorig jaar zijn leerlingen van de Nassau Scholengemeenschap in Breda er in geslaagd eerste te worden in de landelijke debatwedstrijd voor scholieren. Om de prestigieuze wedstrijd van het Lagerhuis van BNN/VARA te winnen, moesten Mats Liesker, Guus Boeren (beiden 4VWO), Roos van Deijck, Paula Mosquera Marquez en Lukas van Dongen (6VWO) eerst met plaats- en provinciegenoten afrekenen. Dat gebeurde nog in een team van tien, dat voor de finale tot vijf werd 'afgeslankt'. Zondagavond werd de finale op tv uitgezonden.