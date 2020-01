Een unieke geur maak je zelf

Bredanaar Frederik Duerinck werkte anderhalf jaar vanuit zijn huis aan een laboratorium voor parfum. Inmiddels heeft hij de winkel Algorithmic Perfumery aan de Ginnekenstraat in Breda geopend waar mensen een eigen parfum kunnen maken.

De machine waarmee hij werkt, stelt parfum samen aan de hand van een zogenoemd algoritme. Het is gebaseerd op een vragenlijst die de consument vooraf invult. Samen met specialisten op het gebied van geur en psychologie wordt de vragenlijst samengesteld. ,,We bestuderen wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken maken we praktisch en testen we in de winkel uit door middel van de machine”, aldus Duerinck.

Vragenlijst

De vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Het heeft iets weg van een algemene persoonlijkheidsvragenlijst die mensen wel eens voor hun werk of studie in moeten vullen: Ben jij een volger of een leider; een ontwijker of een vechter; een toeschouwer of deelnemer?

Het apparaat houdt er daarnaast ook rekening mee wanneer het parfum gedragen wordt, of het een licht of zwaar parfum moet zijn en of de voorkeur uitgaat naar bloemige, houtachtige of bijvoorbeeld ‘groene’ geuren.

38 verschillende ingrediënten

Volledig scherm Parfumflesje wordt gevuld © Fleur Weterings Uit de vragenlijst komt een unieke code die wordt ingevoerd op de machine. Vervolgens rollen drie glazen flesjes de band op. Boven de band hangen vaten met 38 verschillende ingrediënten. De machine maakt een combinatie van deze ingrediënten en komt met drie varianten van een parfum. De consument kan aan de geurtafel nog wat aanpassingen doen aan de drie varianten en maakt uiteindelijk zijn eigen unieke geur. ,,Ik geloof dat een unieke geur een luxe is die bij parfum hoort”, aldus Duerinck.

Vernieuwde versie

Met een team van 27 mensen, van parfumeurs tot software-ingenieurs, werkt hij aan de elektronische, chemische, psychologische en kunstmatige aspecten van parfum. Momenteel wordt achter in zijn zaak gewerkt aan een vernieuwde versie van de machine. ,,Met de volgende versie is het mogelijk om nog meer combinaties te maken”, zegt Duerinck. ,,Deze versie heeft wel meer dan 200 posities, hiermee kun je alles maken”. Duerinck verwacht dat de machine eind deze maand af is en gebruikt kan worden.

De machine wordt naast Breda, ook in New York gebruikt. Inmiddels hebben wereldwijd zo’n 19 duizend mensen parfum gemaakt met het systeem. ,,Iedereen die een parfum komt maken, draagt bij aan het systeem”.

New York

Duerinck werkt nauw samen met zijn collega Anahita Mekanik in New York. ,,Laatst belde ze me op vanuit New York. Ze had een heerlijke nieuwe geur gemaakt die ze me wilde laten ruiken. Ze gaf de code door, ik vulde hem in op de machine in Breda en haar parfum kwam er zo uitgerold”.