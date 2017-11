Een tunnel onder het Markdal? 'Het moet en kan beter met de verbreding van de A58'

Van A58 naar Beter is de speelse variant op Van A naar Beter van Rijkswaterstaat. Ontstaan in de dorpen Ulvenhout en Bavel, waar de dorpsraden samen optrekken met de Vereniging Markdal. Goed kijken naar het traject tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder, want als je toch enorme sommen geld stopt in de verbreding van die A58 van vier naar zes rijbanen, die in 2020 moet beginnen, doe het dan goed.

Want die gelegenheid komt nooit meer voorbij. Of de missie van de groep slaagt? De verdiepte ligging bij de Markpassage, op de grens van Breda en Alphen-Chaam, is in ieder geval niet opgenomen in de budgetten (400 miljoen). Een gemiste kans, vinden Ton Kroes (Markdal), John Vester (Ulvenhout) en Toine van Es (Bavel) die in de voorhoede zitten van de groep Van A58 naar Beter.

Snelweg onder de grond

De snelweg dendert nu nog over de Markbrug heen. Dat moet anders vindt het driemanschap. Zeker ook omdat het Markdal aan de vooravond staat van ingrijpend natuurherstel, waarbij de rivier weer gaat meanderen. De groep onderzoekt nu zelf de mogelijkheden om de snelweg de grond in te krijgen, technisch en financieel. Vester: ,,We hebben voldoende expertise in huis, dat moet lukken, dat gaat prima.''

De schatting is dat een verdiepte ligging (750 meter) tussen de 15 en 20 miljoen euro gaat kosten. Kroes: ,,Eerst willen we laten zien dat het kan, dat we een goed verhaal hebben. Dan ben ik ervan overtuigd dat het een kans maakt. En dat de extra kosten geen probleem hoeven te zijn.''

Toezeggingen door Rijkswaterstaat

Belangrijk is in ieder geval dat de snelweg, ook ter hoogte van de Mark, niet hoger komt te liggen dan het huidige niveau. Hoger zou desastreus zijn voor het landschap, stelt Kroes. Wat dat betreft zijn er wel al toezeggingen gedaan door Rijkswaterstaat.

Een verhoging met twee meter lijkt van de baan. Dat is winst. In de gesprekken met bureau Innova58, dat de verbreding begeleidt, is nog een succesje geboekt. Knooppunt St. Annabosch gaat niet hoger dan de bestaande fly-over. Een geruststelling. Maar het knooppunt komt wel enkele tientallen meters dichter bij Bavel te liggen. ,,Dat heeft toch impact'', zegt Van Es over het geluid. Hij dringt aan op geluidsschermen met zonnepanelen, naar voorbeeld van een proef bij de A50 in Uden. ,,Daar kan Bavel Opgewekt dan groene stroom van afnemen.''

Zonnepanelen

Ander plan is om zonnepanelen te leggen op de plas van Oomen, zoals het water in de oksel van St. Annabosch wel wordt genoemd, naar eigenaar Gerard Oomen. ,,Zonnepanelen op water leveren zelfs meer rendement op.'' En nieuw groen in de oksel van het knooppunt richting sportpark de Roosberg in Bavel, ter compensatie. Van A58 naar Beter krijgt inmiddels steun van de Bredase ontwikkelaar en makelaar Richard Schul die het voormalige sanatorium en hartkliniek de Klokkenberg verbouwt tot woonoord.

Het in de jaren vijftig gebouwde complex, met de karakteristieke torentjes, ligt in het Markdal met verderop aan de horizon de A58. Schul: ,,Samen optrekken in het Markdal, dat is hartstikke belangrijk. Er komen hier straks 200 mensen te wonen. Wij doen mee.'' Half december komen provincie, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat bij elkaar om de rijassen, breedte en hoogte van de snelweg vast te leggen, op weg naar het ontwerp-tracé (medio 2018). Kroes: ,,Zodra we meer weten over een verdiepte ligging willen we een bewonersavond houden, met Rijkswaterstaat.''

De kans op een verdiepte ligging van de A58 onder rivier de Mark is klein, laat woordvoerster Suzanne Maas van Rijkswaterstaat weten.

Er is dan co-financiering nodig en de tijd dringt. Er ligt nu een basispakket waarbij de Markbrug wordt vervangen en iets wordt verlengd, met aan weerszijden ecologische oevers: ,,Passeerbaar voor ree en wandelaars.''

Ze vervolgt: ,,Rijkswaterstaat heeft altijd open gestaan voor aanvullende ideeën. Daarover zijn ook in het geval van de Mark meerdere gesprekken geweest. Maar er moet dan wel ook financiering bij worden gezocht. Er zijn géén extra budgetten om meer te doen dan het basispakket.

Wij gaan dan ook verder met de voorbereiding van het tracéontwerp waarin géén verdiepte ligging van de Mark wordt meegenomen. En aangezien we vooral door moeten pakken om de verbrede snelweg in 2023 open te kunnen stellen, wordt de kans ook steeds kleiner dat wij nog grote aanpassingen en wensen mee kunnen nemen.

Zeker als die assen vaststaan eind dit jaar.'' Maar, zegt ze: ,,Er zijn nog genoeg nuances en details om samen over in gesprek te blijven.''

Volledig scherm Eerder dit jaar: Ton Kroes (links) en Sjef Langeveld van Vereniging Markdal bij het viaduct van de A58 over de Mark. Ze willen de snelweg onder het water door hebben. © RENE SCHOTANUS/Pix4Profs