Een tien voor het enthousiasme bij restaurant 5. by Cas in Breda

Tussen de onweersbuien door lopen we naar restaurant 5. by Cas in de Ridderstraat in Breda. Een grote witte vijf in de verte wijst ons de weg. Eigenaar Cas van Boxtel kwam landelijk in het nieuws toen hij zijn zaak opende op zondag 15 maart. Hij was slechts één uur open, toen de lockdown werd afgekondigd en alle horeca verplicht moest sluiten. Zijn herkansing kwam met de heropening van de horeca begin juni.