Een straat met jouw naam? Gedver!

Laatste woord verdachte doden drugsdea­ler Safranti Breda: ‘Als ik mijn leven zou kunnen geven, zou ik dat doen, in ruil voor Kaan’

29 november BREDA - In de rechtbank in Breda heeft vrijdag de laatste zittingsdag plaatsgevonden van het megaproces tegen de zes Limburgers die worden verdacht van het neerschieten van Kaan Safranti (26). Safranti, een Bredase drugsdealer, werd op 8 april 2018 in zijn flatwoning aan de Sandenburgstraat doodgeschoten. De verdachten kregen het laatste woord, waarbij een van hen zei: ,,Als ik mijn leven zou kunnen geven, zou ik dat doen, in ruil voor Kaan.”