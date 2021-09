Een stilstaand corso als lange neus richting corona

Corso Zundert kiest vaker voor tijdloos: ‘Actuali­teit past niet goed bij ons type corso’

3 september ZUNDERT - Daar waar carnavalswagens vaak inspelen op actuele thema’s, hebben corsowagens over het algemeen een veel tijdlozer karakter. Zelfs in een coronajaar is de actualiteit niet voor iedere buurtschap een inspiratiebron in het ontwerp.