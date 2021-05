Een stillere Dodenherdenking dan anders

Indrukwekkend

De stilte die intreedt, als verderop ook een tweede trompettist is uitgespeeld, is indrukwekkend. Op de Toren, waar gewoonlijk het stadsrumoer tegen de wanden naar boven klimt, klinkt nu slechts het gefluit van de wind, het gekwetter van vogels.

Kleppen

Terwijl Nederland zwijgt, staan binnen in de Toren Nicole Maessen, Joost Verheezen, René de Vet en John Gruijters van het Bredase Klokkenluidersgilde stil onder de grote Nassauklok. Tien minuten eerder waren ze begonnen met kleppen. De klepel stemmig strijkend tegen slechts één kant van de klok. ,,Luiden is voor feesten”, had Maessen uitgelegd. ,,Dat doen we morgen op Bevrijdingsdag.”

De Vlucht

De haan brengt de gedachten weer terug naar het Valkenberg, de Vlucht, 12 mei 1940. De dag waarop zo’n 50.000 Bredanaars in allerijl hun stad verlieten, vluchtend voor een oorlog die slechts twee dagen oud was.

Het is 20.02 uur wanneer gastbeiaardier Tommy van Doorn met het Wilhelmus het leven terugbrengt in de stad. Beneden komt Breda weer in beweging. Van der Heijkant pakt zijn trompet, stapt de toren in. Twee minuten. Ze voelden in coronatijd stiller aan dan anders.