Een sticker in je gele boekje na je vaccinaties, maar heeft dat zin?

update Vierde keer in jaar brand op adres aan Zorgvliet­straat Breda: ‘Binnen twee minuten stonden we op blote voeten buiten’

6 juni BREDA - Dat was schrikken vrijdagnacht. Voor de vierde keer in een jaar was er brand in dezelfde bovenwoning aan de Zorgvlietstraat. De alleenstaande moeder en kinderen tussen 16 en 21 jaar raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek of sprake is van brandstichting.