Een stad met louter zwarte pieten, dat is echt heel raar

COLUMNZaterdag, een week geleden, krijg ik een appje van een vriend: ‘Paul, voor een innovatieve stad als Breda zijn de zwarte pieten die in het centrum massaal rondlopen wel heeeel zwart. Vreemd.’ Even later voegt hij er nog aan toe: ‘Echt heel raar'.

Die vriend is geen linkse activist. Hij is een vrij gewone (witte) Bredanaar. Beetje traditioneel zelfs. En ik ken hem als het wandelend gezond verstand.

Van de tien grootste gemeenten in Nederland houdt alleen Breda nog vast aan louter zwarte pieten. Terwijl het toch niet zo moeilijk is. De traditie kan gewoon blijven bestaan. Pas piet in een paar fases aan. Eerst wat lichter, daarna met roetvegen en er is niets aan de hand. Ozosnel is een traditie bijgesteld.

Kinderen vinden het best en mochten ze toch vragen stellen omdat ze ome Tom herkennen in een pietenpak, dan verzin je iets. “Sint had extra hulpjes nodig, dus ome Tom helpt even mee”. Kind tevreden en Tom is een held.

Quote Eerst wat lichter, daarna met roetvegen. Ozosnel is een traditie bijgesteld. Paul Verlinden

De Bredase politiek wil die discussie nu ook eindelijk aangaan, na jarenlang gedoken te hebben. Het CDA duikt overigens nog steeds. Maar zelfs mijn bejaarde moeder in Limburg die al haar hele leven CDA stemt (want dat is traditie) snapt inmiddels dat zwarte piet niet meer van deze tijd is.

Breda is een ‘inclusieve stad’, hoor ik vaak, waar iedereen mee moet kunnen doen en waar ruimte is voor diverse meningen. Dan kan de politiek zich niet afzijdig houden als het Sinterklaas Comité, dat ook nog eens tien mille subsidie krijgt, zo halsstarrig vasthoudt aan gitzwarte pieten.

Aanvoerder van het comité is Ronnie Foesenek. Op de vraag hoe de pieten er uit zien in Breda, zei hij vorig jaar in deze krant: ‘Zwart. We hebben het er ongeveer vijf seconden over gehad’. Zo diepgaand was de discussie.

Nu wil hij er niets meer over zeggen tegen de krant. Wel plaatst zijn comité op internet ronkende teksten over het sinterklaasfeest, die zo uit de boreale koker van Thierry Baudet zouden kunnen komen. En verrek. Op Facebook laat Foesenek nadrukkelijk blijken een Forum-aanhanger te zijn. Dat verklaart een en ander.