Een smakelijke plens jus bij biefstukrestaurant Loetje in Breda

Groots zonnepark gaat door: 94.000 zonnepane­len nog dit jaar op Bavelse Berg

13:34 BREDA - De zonneweide Bavelse Berg telt aan het eind van het jaar liefst 94.000 zonnepanelen. Daarmee is het in een klap een van de grootste zonneparken van Nederland. Nu de financiering deze maand is afgerond, kan de aanleg ervan binnenkort beginnen.