Een school vol met sporttalenten, maar nu gaat het om Lindsay van Zundert

Veel meer coke dan eerst gedacht gevonden in busje bij inval shishaloun­ge in Breda

BREDA - Bij een politieactie is zaterdagavond in Breda 427 kilo cocaïne gevonden in een busje, corrigeert de politie. Het leek in eerste instantie om 350 kilo te gaan. Daarnaast vond de politie nog eens negentien handvuurwapens bij de inval van een shishalounge.

15:27