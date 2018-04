Een scheiding hakt er ook op de basisschool flink in, bureau uit Breda adviseert scholen

Ode aan een zwijgende vader

9:00 BREDA - Psychotherapeute Tessa IJzermans (Bergen op Zoom, 1950) kwam er pas na de dood van haar vader achter wat hij had moeten doorstaan als dwangarbeider in Nazi-Duitsland. Ze ging op onderzoek uit. Dat resulteerde na jaren research in haar debuutroman ‘Het Houten Bestek’. Een indrukwekkende ode aan haar vader en een roep om aandacht voor het vergeten leed van dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog.