Een samenzijn om kracht uit te putten in het witte kerkje van Terheijden

't Ginneken kan ook zonder de Baron feesten. Lekker sfeertje en lekker weertje

’T GINNEKEN - Geen Baron dit jaar om voor te gaan tijdens het carnaval in ’t Ginneken. Die zit in quarantaine in zijn kasteel in Frankrijk. Maar dat weerhoudt de fanatieke carnavallers er natuurlijk niet van toch een groots carnavalsfeest te vieren nu het weer mag. Op en rond de Ginnekenmarkt waren er zaterdag en zondag genoeg verklede figuren op de been om het bier rijkelijk te doen vloeien.

27 februari