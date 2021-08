Een Rumble Bumble naast een Yellow Heaven in een Zundertse tuin met 176 verschillende soorten dahlia's

Woning in Breda 18 procent duurder in een jaar tijd, vooral nieuwbouw op de markt

24 augustus BREDA - Van de woningen die in Breda te koop staan, bestaat inmiddels het merendeel (51 procent) uit nieuwbouw. Dat is het gevolg van krapte in aanbod van bestaande woningen én de bouwgolf die op gang is gekomen. Woningen zijn in vergelijking met een jaar geleden gemiddeld 18 procent duurder geworden, 431.000 euro.