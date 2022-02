Een rechte én een kromme worst voor de heilige Clara in Meersel-Dreef, in de hoop op mooi weer met carnaval

Tankstati­on mag geen New York Pizza verkopen in Breda: ‘Niet? Dan verkoop ik wel Berk­man-piz­za’

BREDA - Mag er een New York Pizza-vestiging komen bij tankstation Berkman aan de Allerheiligenweg in Breda? Die vraag staat centraal in een gerechtelijke procedure die het brandstoffenbedrijf is begonnen tegen de gemeente Breda.

11:30