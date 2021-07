Eén raadslid kan in Zundert bepalen hoe in de toekomst de woonbelasting stijgt

ZUNDERT - Wordt in de Zundertse zomernota keihard vastgelegd dat de onroerend zaakbelasting (ozb) de komende jaren met een procent mag stijgen of niet? Dat hangt af van het aantal raadsleden dat dinsdag bij een extra vergadering is.

Afgelopen dinsdag vergaderde de Zundertse gemeenteraad urenlang over de zomernota. Bedoeling was dat de politiek aan het einde van de beraadslaging al dan niet zou instemmen met die nota. Dat ging mis.

Onroerend zaakbelasting

Voorafgaand aan de besluitvorming over de nota werd de raad gevraagd te stemmen over een aantal amendementen. In één daarvan pleitte de VVD om in de zomernota niet zwart-op-wit vast te leggen dat de ozb de komende vier jaar met steeds een procent mag stijgen. De VVD wil dat liever losser geformuleerd zien. Dit, omdat die partij, gezien de toch al hoge lasten voor de inwoners, de vrijheid wil houden om de ozb-stijging in de toekomst te kunnen temperen.

Het amendement kreeg steun van ONPL, LP en D66. Gewoonlijk zou het met tien stemmen voor en negen zijn aangenomen. Maar, omdat één van de twee D66'ers verhinderd was en de vergadering niet bijwoonde, waren er negen stemmen voor en negen tegen.

Stakende stemmen

Omdat een aangenomen amendement betekent dat de inhoud van (in dit geval) de zomernota verandert, kon verder niet verder over die zomernota worden gestemd. Onduidelijk blijft immers of die ene ozb-procent al dan niet keihard in de tekst blijft staan.

Beslist is om aanstaande dinsdag bij een extra ingelaste (digitale) raadsvergadering om 20.30 uur opnieuw te stemmen. Als dan weer een raadslid afwezig is en de stemming over het amendement opnieuw gelijk eindigt, wordt het verworpen. Wordt daarna de zomernota aangenomen, dan blijft in de tekst staan dat de ozb dmet een procent stijgt.

Overigens kon afgelopen dinsdag ook niet over een motie worden gestemd waarin ONPL vraagt om een onderzoek naar de milieustraat niet uit te besteden, maar zelf te doen en om groenafval door lokale bedrijven te laten inzamelen. Over die motie kan volgens de regels de raad pas stemmen als de zomernota is aangenomen.