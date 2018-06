Een paaldanseres tussen de Zundertse fournituren

'Voor­werp' in bovenlei­ding verstoort trein­dienst van en naar Breda kort

12:42 BREDA - Van en naar Breda is er donderdagmiddag een korte verstoring in de treindienst. Dat komt door een voorwerp in de bovenleiding, zo meldt de NS om 12.20 uur. Vanaf 12.45 uur rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.