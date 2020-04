Een op vijf Bredanaars ziet dingen in zijn buurt die het daglicht niet verdragen

BREDA Ongeveer een op de vijf inwoners van Breda zegt dat er in zijn buurt wietplantages, illegale bedrijvigheid of drugsdealpanden te vinden zijn. Vooral het centrum, Zuidwest, Noordoost en Brabantpark springen er wat dat betreft uit. In de Haagse Beemden is met name de wietteelt actief.

Een even groot aantal stadsbewoners verbaast zich over de ‘windhappers’ in hun buurt. Dat zijn mensen waarvan de buren zich afvragen hoe ze hun luxueus levensstijl kunnen financieren, terwijl ze amper een belastbaar inkomen hebben.

7+ als rapportcijfer

Dat staat in de Bredase veiligheidsmonitor 2019 die burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd. Het blijkt dat de bewoners de veiligheid in hun eigen buurt voor de uitbraak van het coronavirus waarderen met een 7+ als rapportcijfer. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het aantal woninginbraken neemt al jaren af. Waren er in 2010 nog zo’n 1600 meldingen, vorig jaar waren er dat 550. Het aantal auto-inbraken is sinds 2018 stabiel. Daar staat tegenover dat het aantal gevallen van zakkenrollerij in een jaar tijd met 43 procent is gestegen.

Groei zware geweldmisdrijven

Opvallend is de groei van het aantal zware geweldmisdrijven. In verhouding met andere gemeenten scoort de stad slecht, al vallen er in Breda minder slachtoffers. Om deze trend te keren is vorig jaar onder meer het preventief fouilleren in het uitgaansgebied ingevoerd. Ook zijn er ‘gastheren’ ingezet en is er speciale verlichting opgehangen.

Internetcriminelen