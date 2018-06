'Een ongeval met prioriteit kan erg gecompliceerd zijn'

vragenBREDA - De 62-jarige piloot Hans van der Linden kwam donderdag om het leven bij een ongeval vlakbij het vliegveld in Breda. Zijn reclamevliegtuigje stortte neer , waarna het toestel in brand vloog. Maar wat gebeurt er als zo'n noodlottig ongeval plaats vindt? Met vier vragen over ongevallen in de kleine luchtvaart proberen we hier antwoord op te geven.

Wat valt onder de kleine luchtvaart?

De kleine luchtvaart bestaat uit zweefvliegtuigen en vliegtuigen met één of twee zuigermotoren of een turbopropmotor in de burgerluchtvaart met een maximale startmassa van 5670 kilo. De kleine luchtvaart in Nederland kent recreatieve, commerciële en maatschappelijke vluchten.

Wat voor soort voorvallen vinden er plaats in de kleine luchtvaart?

De voorvallen waarbij de meeste doden en gewonden vallen in de kleine luchtvaart, zijn de ongevallen waarbij het luchtvaartuig overtrokken raakt (dit gebeurt wanneer de piloot de stuurknuppel te ver naar achteren trekt) en neerstort. Op de tweede plaats staan ongevallen waarbij de piloot gedesoriënteerd raakt door mist of bewolking. Het toestel vliegt dan tegen de grond of botst in de lucht. Voorvallen die vaak voorkomen maar meestal niet ernstig aflopen, zijn de nood- of voorzorgslandingen na een motorstoring. Ook kan het zijn dat de piloot de controle over het toestel verliest tijdens de landing.

Waar gaat een vliegtuig in de kleine luchtvaart heen na een ongeluk?

Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), kan het heel wisselend zijn waar een wrak terechtkomt na een ongeval. Het vliegtuigje dat donderdag in brand vloog ligt in Woensdrecht. ,,Het is goed mogelijk dat een vliegtuigje na zo'n ongeval in een hangar of een loods van de dichtsbijzijnde luchthaven staat. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo is er ook ooit een ongeval gebeurd, waarna de restanten aan de andere kant van het land opgeslagen werden."

Hoe lang duurt een onderzoek naar een ongeluk in de kleine luchtvaart?