Een oliebol is lekker, maar het is voor de kramen geen appeltje voor de dorst dit jaar

Oude moskee in Breda tegen de grond als nieuw gebedshuis gebouwd is

25 december BREDA - De gemeente Breda en Stichting Yeni ontkenden deze week bij de Raad van State met klem dat het de bedoeling is de oude moskee aan de Bouwerijstraat in de binnenstad open te houden, of om alsnog een gebedshuis in het oude politiebureau aan de Vlaanderenstraat mogelijk te maken.