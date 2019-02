Een nieuwe afvalpas in Breda? Dat kost dan 15 euro

BREDA - Wie in Breda de afvalpas voor ondergrondse containers kwijt is, of de pas heeft beschadigd zodat die onbruikbaar is, kan bij de gemeente een nieuwe aanvragen. Maar sinds kort moet daar wel 15 euro voor betaald worden.

“Belachelijk,” vindt Marieke Schol. Ze plaatste er een commentaar over op de Facebook-pagina van de gemeente, die veel bijval kreeg. Schol was per ongeluk op het pasje gaan zitten waardoor er een scheurtje in zat en het niet meer werkte. Toen ze naar de gemeente belde, kreeg ze te horen dat ze binnen een paar dagen een nieuw pasje kon krijgen á 15 euro.

Opruimen

“Hoezo 15 euro?”, vraagt Schols zich af. Toen ze die vraag aan de gemeente stelde, kreeg ze volgens haar als antwoord dat de gemeente veel geld kwijt is aan het opruimen van vuilniszakken die naast de ondergrondse containers staan. “Ik laat het nooit ergens staan. Dus waarom moet ik daar voor betalen?”, zegt Schol.

Een paar euro voor een nieuw pasje aan administratiekosten, vindt Schols wel billijk. Maar 15 euro vindt ze te gortig. Ze wacht daarom even tot maart, want dan krijgen alle meerpersoonshuishouden in Breda een (gratis) tweede pasje. “Tot die tijd loop ik wel met de buurvrouw mee. Want ik blijf het netjes opruimen. Maar ik denk dat veel mensen geen pasje aanvragen en hun restafval dan maar bij de container zetten.”

Nieuw systeem

Bij de introductie van het nieuwe systeem in 2017 heeft de gemeente aangekondigd dat een nieuwe pasje 15 euro kost (als mensen hun pasje hebben beschadigd of zijn verloren). “Het eerste jaar hebben we daar nog geen geld voor gevraagd maar sinds een paar maanden doen we dat wel,” zegt wethouder Daan Quaars.

Volgens Quaars kost een pasje 2,70 euro aan productiekosten. Maar veruit de grootste kostenpost is de controle en de verwerking van een aanvraag voor een pasje. “Als je dat allemaal optelt, kom je op 14,40 euro per pasje,” zegt Quaars. Maandelijks verwerkt de gemeente zo’n vijfhonderd aanvragen.

Gratis

Toch zijn er gemeenten, zoals Tilburg, waar de pasjes gratis zijn. Maar er zijn ook plaatsen waar het 25 euro kost (zoals Bodegraven). “Ik vind dat wij onze burgers op afvalgebied heel goed faciliteren,” zegt Quaars. “Het afval wordt aan huis gratis opgehaald. Als mensen bellen, wordt ook grofvuil of snoeihout opgehaald en inwoners kunnen gratis gebruik maken van het milieustation, zelfs op zondag.”