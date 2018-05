Een nieuw leesboek in het Amphia-ziekenhuis: 'Het is zo belangrijk dat kinderen lezen'

De landelijke actie 'Geef een boek cadeau' heeft als doelstelling álle kinderen op te laten groeien tussen de allermooiste kinderboeken. Daartoe selecteren zij ieder jaar een klassieker voor de allerkleinsten en een boek voor kinderen vanaf 7 jaar. Dit jaar waren dat het prentenboek 'Raad eens hoeveel ik van je hou' en 'Ronja de Roversdochter' van Astrid Lindgren. ,,Het is zo belangrijk dat kinderen lezen. Het gaat om wereldbeeld, om woordenschat. De wereld gaat open als je in een boek duikt", legt Harzing uit. Speciaal voor deze actie kosten beide boeken €2,- en via haar winkel riep ze op om te doneren. Met succes: komende week doneert ze zestig boeken aan De Voedselbank.

Een anonieme donateur klopte onlangs aan bij 'Geef een boek cadeau' met een genereuze geste: alle kinderen in ziekenhuizen een boek cadeau doen. ,,Er werd gevraagd wie dit in Breda op zich wilde nemen. Ik voelde me direct aangesproken", vertelt Harzing.

Geen enthousiaste kinderen in Amphia die Harzing opwachtten; het personeel nam de boeken liefdevol in ontvangst. De boeken worden op een rustiger moment uitgedeeld. ,,Ik hoop dat de kinderen het gaan lezen, of dat ze zich laten voorlezen. Dat is het belangrijkste" toont Harzing zich enthousiast. Want, herhaalt ze nog maar eens: lezen is belangrijk. ,,Dat geldt zeker ook in een ziekenhuis. Er zijn kinderboeken volgeschreven over specifieke thema's. Er zijn boeken naar ieders gading, naar ieders interesse. Je kunt niemand dwingen te lezen, je kunt het ze alleen maar aanreiken."