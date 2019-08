Een Nederlandse tiener die een andere tiener doodt? Dat is uitzonderlijk

Verdachte van doodsteken Megan (15) was klasgenoot: ‘We voelen ons enorm verslagen’

20 augustus BREDA - De doodgestoken Megan (15) en de zestienjarige verdachte waren klasgenoten van elkaar op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. De school rouwt om de dood van het meisje die dit jaar in 4 havo zou starten. Ondertussen verwacht de politie vanavond het onderzoek in de woning in de Bilderdijkstraat in Breda af te gaan ronden. De verdachte zit nog altijd vast.