Een natuurijsbaan aanleggen of niet? IJsclubs in de regio blijven positief: ‘We hopen op januari’

Dampende chocolademelk, een vrolijk muziekje en schaatsende mensen. Dat is waar Max Lips, secretaris van IJsclub Terheijden, voor gaat. ,,We kunnen niet voorspellen hoe alles gaat lopen. De coronamaatregelen verschillen per maand en de gemeente Drimmelen kan dus nu nog niks zeggen hierover. Maar we blijven positief. We zetten gewoon in op januari en februari.”