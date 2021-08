Een nachtje groen/blauw: tussen visstropers en hortensia-sprinters

Even verderop staat een overdadig met haar bedeelde man roerloos op een dijk. Op blote voeten. Hij doet aan grounding: met zijn blote voeten komt hij beter in contact met de aarde, rubber zolen zijn de slechtste uitvinding van de mensheid. Wij zouden het ook moeten doen zegt hij, maar daarvoor is geen tijd want er wordt een suïcidaal persoon gemeld. Politie-eenheden en helikopter gaan op zoek. Gelukkig wordt mevrouw nog in levende lijve aangetroffen.



Kort daarna krijgen we twee hardwerkende personen aan een waterkant in beeld. De heren voelen nattigheid en trachten te ontglippen maar groen/blauw is sneller. Na deze visstropers belt een boerin de meldkamer, haar man is achter dieven aan die een gps-systeem uit een tractor stalen, maar hij heeft geen telefoon bij zich. Er wordt flink gezocht maar de boeven waren sneller dan de boer en ontspringen de dans.