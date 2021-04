Een mooie lentebode: het oranjetipje

Overigens is dit gemarmerde vlekkenpatroon ideaal, want daarmee hebben de vrouwtjes van het oranjetipje een perfecte camouflage tijdens het zoeken naar voedsel. Uit de flesvormige eitjes komt later een groene rups met over het hele lichaam kleine zwarte stippen.



Deze rupsen kom je vooral tegen op pinksterbloemen, maar ook op look-zonder-look en op scheefkelk. In tuinen kun je soms ook eitjes of rupsen van het oranjetipje tegenkomen op de bekende judaspenning.



Hoe liefelijk de vlinders ook zijn, de rupsen zijn minder lieve wezens. In tijden van schaarste van voedselplanten kunnen deze rupsen over gaan tot kannibalisme. Als er dan twee rupsen op één plant zitten, vermoordt de één de ander om zich daarna verder tegoed te doen aan de plant. Gelukkig weten de vrouwtjes oranjetipje dat en dus leggen ze per plant meestal maar één eitje.